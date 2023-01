Rave party illégale dans une forêt bulloise

Une importante infrastructure musicale et logistique avait été installée dans cette clairière, relève un communiqué. Informé, le Préfet de la Gruyère a ordonné l’arrêt de la manifestation. Un contrôle d’accès a été maintenu par plusieurs patrouilles durant toute la nuit. L’organisateur, un Fribourgeois de 29 ans, a finalement coupé la musique et procédé au démontage des installations dimanche à midi. Il sera dénoncé à l’autorité compétente.

L’intervention s’est déroulée dans le calme. La police relève toutefois que plusieurs participants ont forcé un contrôle d’accès avec leurs véhicules, blessant légèrement un agent. Une enquête est en cours. Un impact sur la faune et la flore a été relevé, tandis que le bilan des dégâts sera établi ultérieurement.

Ce dimanche vers 15h, un défilé de voitures descendait encore le chemin des Citards, en présence de plusieurs patrouilles de police. Les plaques d’immatriculation provenaient de toute la Suisse et même d’Italie et de France. Certains fêtards, à pieds, ont expliqué rejoindre la gare de Bulle pour rentrer chez eux. Trois d’entre eux, des Vaudois, ont déclaré être arrivés vers 22 heures et que l’événement a rassemblé au minimum 1500 personnes dans la forêt. D’autres indiquent également qu’il y avait plus d’un millier de personnes. Sur les réseaux sociaux, certains habitants ont indiqué avoir entendu un jeu de basse persistant toute la nuit et dimanche matin également. Que ce soit depuis Vuadens ou Estavannens.

