Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Rescapés des Andes, leur incroyable leçon de survie

En 1972, un vol charter s’écrase dans une zone reculée et enneigée des Andes. 32 passagers survivent à l’accident. Pendant 72 jours interminables, ils résistent à la faim, à des températures glaciales, et même à une avalanche. L’épreuve inimaginable qu’ont traversé les rescapés est l’un des exemples d’endurance les plus éclatants de toute l’histoire de l’humanité. Cinquante ans plus tard, l’un des survivants revient en été sur le lieu de l’accident. ■