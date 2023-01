SKI ALPIN. A 17 ans, Camille Jacqueroud a pris la troisième place du slalom CIT de Pontresina (GR), mardi. La Charmeysanne du Ski-club Edelweiss Jaun a terminé à un peu plus d’une seconde de la gagnante. La pensionnaire du Centre national de performance de Brigue a ensuite fini huitième du slalom FIS de Sils (GR), mercredi. Sur la même course, Valentine Macheret (24 ans, Le Bry) est montée sur la troisième marche du podium, à une seconde et demie de la lauréate.