Fermetures des crèches Les Zoubilous à Bulle et Enney

Mauvaise nouvelle pour de nombreux parents. La société Les Zoubilous Sàrl, surendettée, ferme toutes ses structures dès le mercredi 8 mars. Cette décision prise lundi a été communiquée mardi aux parents. Les Zoubilous Sàrl regroupe une crèche à Enney (89 enfants), ainsi qu'un accueil extrascolaire (113 enfants) et une école maternelle (57 enfants) à Bulle. Cette fermeture concerne également une crèche non autorisée ouverte récemment dans ses locaux à Bulle et qui accueille 25 bambins.

Dans son communiqué, Option Gruyère, l'organe de coordination des institutions extrafamiliales du district, affime "explorer activement en collaboration étroite avec la Préfecture et les différentes instances concernées, plusieurs solutions transtoires d'urgence pour les parents touchés."

Au vu de l'urgence et de la complexité de la situation, les autorités appellent toutefois les parents qui le peuvent à privilégier dans un premier temps toute solution de placement privé au sein de leur famille ou de leur cercle d'amis. Les parents sans solution de garde peuvent s'adresser par mail à info@optiongruyere.ch.

Article complet à lire dans La Gruyère du 9 mars 2023.