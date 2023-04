BIATHLON. La nouvelle a été officialisée vendredi: James Pacal effectuera le saut de candidat à membre du cadre C de Swiss-ski la saison prochaine. «Cette promotion était mon objectif, réagit le Vaulruzien au bout du fil. Les bons résultats et la régularité dont j’ai fait preuve durant l’hiver m’ont bien aidé.»

Le biathlète de 19 ans avait remporté le sprint et la course individuelle de la première Coupe de Suisse à Goms en décembre dernier. Deux succès qui lui avaient ouvert les portes de la Junior Cup, la catégorie internationale la plus relevée pour les jeunes. Après avoir connu sa première expérience chez les adultes en Slovénie, James Pacal avait dû renoncer aux Mondiaux juniors pour cause de maladie.

Nouvel environnement de travail

Blessé au tibia lors des championnats de Suisse en…