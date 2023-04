«J’ai ressenti une joie immense sur mon vélo»

Ilian Alexandre Barhoumi a remporté les Strade Bianche junior dimanche en Italie. A 17 ans, le Bullois fête son premier succès sur la scène internationale et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

GLENN RAY

CYCLISME. «Ce n’est pas prétentieux d’affirmer que je veux remporter une course internationale en 2023», affirmait Ilian Alexandre Barhoumi dans ces colonnes au début du mois (LaGruyèredu 13 avril). Dix jours plus tard, c’est chose faite: le Bullois de 17 ans a remporté dimanche en Toscane la version junior des Strade Bianche. «C’est énorme de gagner ma première course UCI. Le nom de la course rend la chose encore plus belle!» Un silence, puis le coureur d’AG2R Citröen U19 d’ajouter: «J’ai encore de la peine à y croire…»

Sur les 113 kilomètres séparant Sienne de Montalcino, Ilian…