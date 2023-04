Attitude rebutante

Tribune libre

A propos du départ du coach du FC Bulle.

C’est une surprise désagréable que d’apprendre la non-reconduction du contrat de l’entraîneur du FC Bulle. Lucien Dénervaud n’a pas démérité. Au contraire, les résultats obtenus par l’équipe et son entraîneur sont plus que satisfaisants. On ne comprend pas cette attitude si ingrate de la part des dirigeants du club phare du canton.

Pendant trois ans, Lucien, avec une patience de bénédictin, a formé une équipe performante. On ne lui laisse pas le temps de finir le travail commencé. Mais qu’il soit rassuré, il a la confiance des spectateurs qui viennent régulièrement au stade.

D’après les médias régionaux, les arguments qu’avance la «nomenklatura» de Bouleyres sont très légers. Ce ne sont que des suppositions aléatoires. A propos de…