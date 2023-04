Aux arts et caetera

FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H

L’affaire Picasso

Pablo Picasso a été le peintre le plus célèbre et le plus scandaleux depuis la Renaissance. Il a été tout à la fois le patron de l’art moderne, le peintre qui, avec Guernica, s’engagea pour la liberté, et qui n’a jamais cessé de dérouter et de choquer par ses ruptures artistiques autant que par son mode de vie. Sans parler de «l’ogre Picasso» et de la ronde de ses amours nombreuses, ses femmes illégitimes comme légitimes. A travers des archives rares, des films familiaux inédits, les témoignages de ses compagnes, de sa fille et de ses petitsenfants, le mystère de l’icône Picasso se dévoile un peu. ■