Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

25e journée



VALENTIN THIÉRY

Après le match nul contre Breitenrain, le FC Bulle se déplace au Juchhof du SC Young Fellows Juventus samedi (16 h).

Hors jeu. Six absents côté gruérien: Genoud, Morard, Ropraz, Chatelain, Ianigro (blessés) et Carraco (suspendu). Desportes et Sghaier reviennent de suspension.

Enjeu. En huit jours, le FC Bulle défie YF Juventus, dernier, puis Bienne, avant-dernier. Une belle occasion d’enfin enchaîner deux succès, comme au premier tour. «Il y a très peu de chances qu’on tombe. Mais on attend tout de même impatiemment que le maintien soit garanti», livre Steve Guillod, le coprésident gruérien.

L’adversaire. YF Juventus est peut-être le plus mauvais élève de la classe, il a encore son sort entre ses mains dans la lutte contre la relégation. La…