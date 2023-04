Avec une nouvelle présidente

20 HEURES DE MUSIQUE. L’association des 20 Heures de musique de Romont a souhaité regarder vers l’avenir jeudi soir lors de son assemblée. Dans son rapport 2022, le président Charles Phillot a salué «l’extraordinaire» travail des bénévoles et de la commune les 24 et 25 septembre derniers. Il a également mis en avant les améliorations possibles. La cantine, nouveauté de la manifestation, a notamment posé quelques soucis logistiques. «Nous en avons tiré les enseignements pour monter une belle édition 2024.» Des personnes officiant dans le milieu culturel ont pris la parole pour lancer de nouvelles idées. Pour leur mise en œuvre, l’association pourra compter sur sa nouvelle présidente Luana Menoud-Baldi. La députée centriste de Sommentier connaît très bien le milieu culturel et musical,…