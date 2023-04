RTS1, MARDI, À 20 H 10

Des lapins venus de loin

Avec leurs grandes oreilles et leur petite queue, ils sont les stars incontestées de Pâques: les lapins en chocolat. Mais certains d’entre eux parcourent de longs kilomètres avant de se retrouver dans nos cuisines car les marques suisses n’hésitent plus à fabriquer ces produits cultes à l’étranger. Reportage et dégustation pour déterminer quel est le lapin au lait le plus à croquer du marché. ■