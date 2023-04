Bonnet, l’hiver parfait

Aux finales de la Coupe du monde en Norvège, Rémi Bonnet a ponctué une saison en tous points réussis. Le skieuralpiniste de 28 ans revient sur ses succès qu’il fêtera ce samedi à Charmey.

QUENTIN DOUSSE

SKI-ALPINISME. Les finales de la Coupe du monde ont livré un scénario devenu inéluctable: là où Rémi Bonnet court, Rémi Bonnet gagne, et la deuxième place devient la première pour ses adversaires. Seule une course individuelle lui a échappé cet hiver en Coupe du monde, circuit où le Charmeysan s’est arrogé le globe de cristal de l’épreuve individuelle et verticale la semaine dernière à Tromso (Norvège).

Si la concurrence est moins dense que par le passé, la supériorité du Charmeysan de 28 ans n’en reste pas moins épatante. Inspirante également pour les jumeaux d’Albeuve Thomas et Robin…