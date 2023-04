Cinq cents petits chocolatiers

Pour la 28e fois, Le Pâtissier de La Roche a organisé un atelier de fabrication de lapins en chocolat. Plus de 500 enfants ont joué les apprentis chocolatiers cette année.

ANGIE DAFFLON

Il y a trois règles: on se lave les mains, on met un tablier et, surtout, on prend du plaisir! C’est avec ces consignes et le sourire que Simon Spring, le patron du Pâtissier de La Roche, a accueilli mercredi les enfants qui ont participé à l’atelier de fabrication de lapins en chocolat. Pour la 28e édition, ils étaient plus de 500, par petits groupes, à jouer les apprentis chocolatiers ce printemps.

Aucune limite d’âge n’est imposée. Les plus jeunes, affublés d’une casquette et d’un tablier presque aussi grand qu’eux, sont aidés d’un parent. Six professionnels se joignent aux enfants. «Il faut souligner…