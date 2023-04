Début des travaux pour réviser la loi

En vigueur depuis plus de trente ans, la Loi sur les affaires culturelles va être totalement révisée. Après l’adoption d’une motion par le Grand Conseil en septembre, les travaux pour ce «projet légistique majeur de la législature 2022-2026» sont lancés, annonce un communiqué de presse de la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC). Face à l’évolution du contexte culturel, «une réflexion en profondeur sur la politique d’encouragement public, touchant à la production et aux institutions culturelles, à l’accès à la culture, au financement et à la gouvernance de la culture s’avère nécessaire». La démarche se veut participative: «Le Conseil d’Etat entend réviser la loi en incluant à ses réflexions les collectivités publiques et les milieux concernés.» Des ateliers et des…