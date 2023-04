Dans la région aussi, le sort des athlètes russes questionne

Le sport est en ébullition depuis la réintégration possible sous condition des Russes et Biélorusses aux compétitions internationales.



Quel impact la récente position du Comité international olympique a-t-elle dans la région?



Témoignage d’Angélique Abachkina, coach de patinage à Fribourg et Romont.

QUENTIN DOUSSE

ÉTHIQUE SPORTIVE. Mardi 28 mars, recommandation du Comité international olympique (CIO) aux fédérations et organisateurs de manifestations internationales: «Les athlètes au passeport russe ou bélarussien ne peuvent (à nouveau) concourir qu’en tant qu’athlètes individuels, sous bannière neutre, satisfaisant aux exigences antidopage, n’étant pas sous contrat avec l’armée et ne soutenant pas activement la guerre en Ukraine.»

D’une pacification par la réintégration des bannis le CIO a…