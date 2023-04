Des hausses expliquées

A propos des tarifs de l’électricité, en réponse à un courrier de lecteur paru jeudi.

Septembre 2022, conséquence d’un marché fortement chahuté, nous annonçons effectivement une augmentation moyenne de nos tarifs d’électricité de 45,4%. Rappelons que ces tarifs se composent des coûts pour l’utilisation du réseau, des coûts de l’énergie, des redevances dues aux collectivités publiques et du supplément perçu sur le réseau. Or, pour certaines composantes, nous ne faisons que la banque et rétrocédons ensuite les montants perçus aux différents acteurs.

Nous avons toujours fait mention de prix intégré dans nos diverses communications (part énergie, part acheminement et taxes). Ainsi, analysée seule, la part énergie peut effectivement doubler selon les profils de consommation et les…