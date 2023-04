Des trains pas comme les autres

RTS 2, MERCREDI, À 20 H 10

Norvège du Nord

Ce voyage étonnant mène Philippe Gougler sur l’île du Spitzberg. Sur cette île perdue à seulement 1200 km du pôle Nord, il va découvrir le train le plus au nord du monde, rencontrer le seul habitant d’une ville fantôme puis accompagner une pasteure, armée d’un fusil pour se protéger des ours, pour assister à une messe en plein air. Il rencontre ensuite le propriétaire d’un train pas comme les autres, perché sur un pont, qui accueille des pêcheurs venus de tout le pays pour y pêcher les plus beaux saumons… ■