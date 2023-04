Deux concerts à Porsel

FANFARE. La salle polyvalente de Porsel accueillera la fanfare villageoise vendredi et samedi à 20 h. Lors de la première soirée, l’école de musique et les cadets présenteront le travail effectué durant l’année écoulée. Les adultes enchaîneront avec dix morceaux. Samedi, ils se retrouveront seuls sur scène. Une partie officielle est également prévue. Celle-ci mettra à l’honneur six musiciens: Jeannick Cardinaux (40 ans de musique, cornet), Jean-Luc Poget (40 ans, basse Mib), Roger Dénervaud (50 ans, baryton), Gérard Gachoud (50 ans, porte-drapeau), Yves Mesot (50 ans, euphonium) et Muriel Guerry-Lagrive (25 ans, bugle) seront félicités pour leur fidélité. Pour rappel, la société organisera le 72e Giron des musiques de la Veveyse du 24 au 26 mai 2024. VAC

