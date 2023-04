PATINAGE ARTISTIQUE

En fin de semaine, Swiss Ice Skating a publié la sélection des cadres nationaux pour la saison 2023-2024. Deux patineuses gruériennes en font partie: la Vuadensoise Ophélie Clerc (Monthey) dans le Team Junior B et la Riazoise du Club de patinage de Fribourg et Romont (CPFR) Noélie Haymoz dans le Team Novice A. Trois autres membres du CPFR sont également prises: Elina Plüss et Eugenia Sekulovski dans le Team Junior A, et Marina Sekulovski dans le Team Novice B.