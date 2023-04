Digitaliser, mais sans changer la loi

CHASSE ET PÊCHE. Pas besoin de changer la Loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), pour développer une application mobile «chasse et pêche». Ce projet ne «dépend pas d’une obligation légale, mais bien de la disponibilité de ressources financières comme techniques», explique le Conseil d’Etat, dans sa réponse à la motion des deux députés Bernard Bapst (udc, Hauteville) et Dominique Zamofing (centre, Posieux). Ceux-ci demandent la création d’une application pour faciliter la vie des chasseurs et pêcheurs sur le terrain, ainsi que pour éviter les erreurs d’enregistrements (La Gruyère du 24 novembre 2022).

Deux projets sur les rails

Le Gouvernement annonce que «deux projets concrets répondent d’ores et déjà aux attentes des…