RTS1, MERCREDI, À 21 H

Marco Odermatt –Naissance d’une superstar

Marco Odermatt a le vent en poupe. On ne compte plus les victoires du skieur nidwaldien: descente, super-G, slalom géant. Nommé sportif suisse de l’année en 2021 et 2022, le médaillé d’or des JO de Pékin 2022 nous raconte ici ses débuts. Un portrait complété par les mots de ses parents qui l’ont toujours soutenu. ■