Emond au chevet de Gottéron

HOCKEY SUR GLACE. Patrick Emond est le nouvel entraîneurassistant de Fribourg-Gottéron, a indiqué jeudi le club dans un communiqué. Le Québécois sera le bras droit du coach et directeur sportif Christian Dubé. Le technicien de 58 ans a signé pour deux saisons. De 2019 à 2021, Patrick Emond a notamment dirigé Genève-Servette avec lequel il est devenu vice-champion de Suisse. Eliminés tristement en pré-play-off par Lugano, les Dragons ont engagé Patrick Emond pour franchir un palier. «L’analyse et le débriefing de la fin de saison ont confirmé que nous devions évoluer en tant qu’organisation», livre John Gobbi, le directeur général de Saint-Léonard. «Sa mission principale sera de donner un nouveau souffle offensif à l’équipe», ajoute Christian Dubé, soulignant l’expérience et le dynamisme…