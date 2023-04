Et de neuf pour Les Georges, au cœur des musiques actuelles

Pour leur 9e édition, du 10 au 15 juillet, Les Georges invitent Amadou & Mariam, Fishbach, Flavien Berger ou Dirty Sound Magnet, pour fêter les musiques actuelles sous toutes leurs formes.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

FESTIVAL. Les Georges se dérouleront du 10 au 15 juillet. Concoctées par deux programmatrices (Selena Buhler et Lola Nada), ces six soirées de fête annoncées attestent d’une pertinence et d’une réjouissante envie de partager. Qu’elles soient gratuites (lundi 10, jeudi 13 et vendredi 14) ou payantes (mardi 11, mercredi 12, samedi 15), elles proposent un large éventail de musiques actuelles et sont à même de titiller la curiosité des mélomanes les plus blasés.

Attraction majeure d’un lundi 100% féminin (Lakna, Jessiquoi, Pongo), l’Anglaise Billy Nomates a signé l’hiver dernier Cacti,…