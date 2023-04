Et Dieu créa Barbie

FRANCE 5, VENDREDI, À 21 H

Bien plus qu’un simple jouet, Barbie est un personnage emblématique de notre culture, ses mensurations improbables en ont fait un succès planétaire, mais elles ont aussi provoqué de multiples polémiques: les féministes ont attaqué son image stéréotypée de la femme, les parents l’accusent de dévoyer leurs enfants. A travers les témoignages de personnalités – Nicky Doll, Zahia, Lio, Frédérique Bel, Olivier Rousteing, Arielle Dombasle –, retour sur l’histoire du jouet le plus célèbre au monde et sur son impact sur la société. Comment le fabricant a-t-il pioché dans la culture populaire pour façonner un mythe? Et comment, échappant de la main de son créateur, Barbie est-elle devenue une icône pop autonome? ■