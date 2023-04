Et Mastroianni tomba dans l’oubli

Une époque formidable

C’était une de ces discussions anodines qui rythment le cours ordinaire des jours. Soudain, une déflagration. Un coup de tonnerre. Un tremblement de terre. «Je ne sais pas qui est Marcello Mastroianni.» Pardon? J’ai dû mal comprendre… ou alors j’ai du mal à comprendre. «Non, je ne le connais pas.» Tentative vers une autre jeune personne des environs. «Non, moi non plus.»

Bon. Là, nous avons un problème. Marcello Mastroianni, grands dieux! Ladolcevita, la fontaine de Trevi, Anita Ekberg en tentatrice: «Marcello… come here!» Une des plus célèbres scènes de l’histoire du cinéma. Un mythe, une légende. Peut-être, mais c’est un film en noir et blanc, alors voilà.

Quand même… Nous ne parlons pas d’Aldo Maccione (vérification faite, elles ne le connaissaient pas non plus),…