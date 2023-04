Gapany libéré

LUTTE SUISSE. Des larmes de Pratteln au sourire de Belfaux, huit mois ont passé. Benjamin Gapany s’est soigné de la tête au pied pour cueillir son premier résultat de l’année: la victoire à la fête régionale de Belfaux. «J’avais besoin de gagner, face à Lario (Kramer) en plus, le lutteur qui a remporté un nombre record de couronnes en Suisse l’année passée», confie le Marsensois de 28 ans.

Rien ne fut pourtant simple dimanche face à une moindre adversité. «J’avais pas mal de craintes avec ma cheville droite et ce n’est qu’en finale que j’ai osé me lâcher et attaquer.» D’un saut croisé (sa «prise préférée») il a mis au dos le Lacois Lario Kramer. «C’était un autre Benjamin en finale, relève le colosse gruérien. Cette victoire n’est pas la plus prestigieuse, mais elle me libère dans la…