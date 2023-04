Gros doute: est-ce un fake ou est-ce une image réelle?

Dans le viseur

Ces derniers jours, plusieurs photographies publiées sur les réseaux sociaux interpellent par leur vraisemblance. Grâce à l’intelligence artificielle et des logiciels comme Midjourney, il est désormais à portée de tous de créer des montages de plus en plus difficiles à détecter.

La photographie de ce vieux monsieur, le visage ensanglanté, cerné par des policiers en tenue d’assaut, a récemment suscité l’émotion sur Twitter. «L’air hagard, les yeux tuméfiés, des plaies au visage, il apparaît perdu, la bouche ouverte», décrit Julien Lausson sur le site Numera.com. Avec son commentaire caustique, la publication stigmatise les violentes répressions policières dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites en France.

Or, certains fins observateurs ont…