Ils auraient dû s’y attendre, les inventeurs si malins

Une époque formidable

Ils sont marrants, les inventeurs… Qu’est-ce qu’ils imaginaient? Que nous allions nous montrer raisonnables? A croire qu’ils n’ont jamais entendu parler de L’apprentisorcier, qui n’est pas seulement un dessin animé de Walt Disney, mais aussi et d’abord un poème de Goethe. Où une invention mal maîtrisée déborde son inventeur.

Ils sont marrants, les malins à qui l’on doit ChatGPT, vous savez, cette intelligence artificielle (IA) qui répond à (presque) tout, qui écrit (mal), qui réfléchit (bizarrement) et qui va (bientôt) toutes et tous nous remplacer. Tout en ignorant le bon usage des parenthèses. Plus de 200 personnes actives dans le numérique et les nouvelles technologies viennent de signer une lettre ouverte pour demander une pause dans le développement de l’IA.…