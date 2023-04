Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE «FLOU ARTISTIQUE»

Samedi au Lussy, Châtel-Saint-Denis a battu 3-0 Courtételle, le leader désormais vaincu de 2e ligue interrégionale. Sauf que les Jurassiens ont déposé protêt «par principe pour éclaircir un flou artistique» entourant la blessure d’un juge de touche vers la 70e minute. «Rien n’était clair», livre-t-on du côté visiteur. Affaire à suivre et victoire à confirmer, donc.

LA PHRASE

«On n’a pas beaucoup à envier à Besa Bienne, mais on doit faire preuve de plus de malice et mieux gérer nos moments.» ERIC TOKO, ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DU FC LA TOUR/LE PÂQUIER, APRÈS LA DÉFAITE 4-0

LE CHIFFRE 7

Le FC Ursy est invaincu en 2e ligue depuis sept mois. Un brevet prolongé dimanche avec le succès 1-3 au Schoenberg. «Il fallait réagir pour effacer la récente élimination en Coupe…