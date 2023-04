Ils ont fait le week-end dans le Sud

LE RETOUR GAGNANT

Après un passage par Gumefens/Sorens, Burim Fazlija est revenu à Haute-Gruyère cet hiver. Depuis, l’attaquant de 26 ans a inscrit six buts en huit matches. Dont deux la semaine dernière, lors des succès en demi-finale de Coupe fribourgeoise face à Seisa 08 et contre Schoenberg samedi en championnat (4-0). «C’est satisfaisant de marquer et cela récompense le travail de l’équipe, apprécie-t-il. Mon retour serait encore plus réussi avec une victoire en coupe et le maintien à la fin de la saison.»

LA PHRASE

«Cette défaite est décevante, mais la flamme est encore là. Il faudra jouer nos quatre prochains matches comme des finales.» SAMUEL ENAM, COACH DE SIVIRIEZ, BATTU 3-1 SAMEDI PAR CUGY/MONTET/AUMONT/MURIST

LE CHIFFRE 6

Soit le nombre de buts encaissés par La Combert samedi…