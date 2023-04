Inspiration post-partum

MUSIQUE

Feist

MULTITUDES

Polydor Records

Depuis plus de vingt ans, les comptines de Leslie Feist bercent un large public de part et d’autre de l’Atlantique Nord. Avec sa folk parcimonieuse et sa sobriété élégante, la Canadienne de 47 ans revient avec un album post-partum. En effet, l’autrice-compositrice-guitariste-chanteuse avoue elle-même avoir été chamboulée par l’adoption de sa fille en 2019. Tiens, tiens.

Après avoir également perdu son papa durant la même période, Feist a vécu un grand huit émotionnel. Qui – telle est la quintessence de l’artiste – inspire profondément Multitudes, son sixième album. Pas étonnant donc que le disque ait vécu une lente maturation durant la pandémie et une première exposition publique sur scène, lors de près de deux ans de tournée.

Malgré ces…