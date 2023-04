L’accès aux Paccots fermé vendredi

TOUR DE ROMANDIE. La 76e édition du Tour de Romandie fera halte vendredi dans le district de la Veveyse. Un contre-la-montre de 18,75 kilomètres sera organisé à Châtel-Saint-Denis (La Gruyère du 15 avril).

Ainsi, des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place dès 7 h. Les coureurs s’élanceront de la route de Bulle pour rejoindre La Frasse, puis Les Paccots, avant de redescendre vers le chef-lieu et la route de la Coula. Le parcours sera fermé dès 10 h 30. La reconnaissance des coureurs est prévue à 12 h. Une heure plus tard s’élancera la caravane du Tour. Le départ du premier cycliste est annoncé à 14 h 05. La police cantonale annonce que l’accès aux Paccots, ainsi qu’à Rathvel, sera totalement fermé à la circulation entre 10 h 30 et 18 h environ.…