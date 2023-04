L’agriculture de demain

Tribune libre

L’agriculture est devenue un sujet brûlant. Il a fallu les effets du réchauffement climatique pour tout remettre en question. Depuis vingt ans en Suisse, chaque année, environ 300 exploitations ont disparu (besoin d’expansion, faute de relève). Entre 1976 et 2000, une majorité d’exploitants militait encore pour une agriculture intensive à base de phosphate, alors que scientifiquement elle a conduit à une impasse. Passer d’une culture à l’autre durant trois ou quatre ans remet la terre dans sa valeur nature, permettant notamment de réapprendre à connaître les terres et à valoriser les sols. Il faut également investir dans la protection des semences. Les ressources naturelles restent fragiles et complexes.

La nouvelle saison va-t-elle apporter de fortes chaleurs, des déficits…