A l’approche de Pâques, les cloches se préparent à chanter

Les cloches se préparent à sonner pour le dimanche de Pâques. L’occasion de s’aventurer dans le clocher de l’église d’Albeuve, à la rencontre du carillonneur Gilles Castella.

ANGIE DAFFLON

ALBEUVE. Il grimpe avec agilité les marches raides et étroites du clocher. Arrivé au sommet, il s’élève encore à l’aide d’une échelle et, en équilibre sur des poutres, bloque le battant d’une cloche. «C’est un système à l’ancienne, il n’y a pas de clavier. Je tire deux cordes et j’appuie sur une pédale pour faire sonner les cloches, explique-t-il en mimant les gestes. Quand elles sonnent toutes en même temps, la charpente sur laquelle elles sont fixées bouge un peu», confie-t-il avec un sourire qui semble ne jamais le quitter.

Depuis près de vingt ans, Gilles Castella est le carillonneur de l’église…