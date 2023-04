La «master collection» de Nicolas Philipona

SKI-ALPINISME. Et de deux qui font cinq: dans le massif des Carpates en Slovaquie, Nicolas Philipona (photo) a parfait sa collection de médailles aux championnats du monde masters. Le Châtelois de 41 ans a décroché l’or en course verticale deux jours avant le bronze en individuelle, dimanche. «Je possède tous les métaux désormais, c’est joli, sourit-il. Ces médailles me font d’autant plus plaisir que je n’étais pas super serein sur ma forme physique.»

Un virus et des doutes n’ont pas empêché Nicolas Philipona d’être le premier au sommet du Chopok, vendredi, après une montée sèche de 800 mètres de dénivelé. Devant ses rivaux français et espagnol qui l’ont dompté deux jours plus tard lors de l’épreuve individuelle longue de 14,5 kilomètres (pour 1700 mètres de dénivelé positif).

Avec des…