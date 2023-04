SKI-ALPINISME. Vainqueur de la verticale mercredi, Rémi Bonnet a remporté la course individuelle des finales de la Coupe du monde vendredi à Tromso. En Norvège, le Charmeysan de 28 ans a avalé les 10,5 kilomètres du tracé en 1 h 05. Comme en verticale, le Gruérien enlève le globe de la spécialité. A noter le tir groupé réussi par Robin et Thomas Bussard, respectivement 10e et 11e de l’épreuve à près de cinq minutes de Rémi Bonnet.