La fin de la quête

HOCKEY SUR GLACE. «Mon père était un chercheur d’or, l’ennui c’est qu’il en a trouvé», chantait Jacques Brel. Je songeais à ces paroles devant mon écran, jeudi soir, alors que la patinoire des Vernets explosait de joie après la victoire 4-1 face à Bienne. Imaginez, après huit places de second (dont trois finales de play-off), Genève-Servette venait d’obtenir le titre de champion national qui le fuyait depuis toujours (et qui se refusait à toute équipe romande depuis quarante ans si l’on compte Bienne, et sinon juste un demi-siècle).

Une quête infinie, débutée dans les années 60 quand le joug du HC La Chaux-de-Fonds s’imposait année après année, puis renaissant durant les années Chris McSorley, lorsque le titre promis demeurait coincé dans l’armoire aux promesses. Enfin.

Il y avait dans…