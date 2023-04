La protection de la population repensée

Une nouvelle loi sur la protection des populations est mise en consultation jusqu’au

5 juillet.

LÉGISLATION. La balle est maintenant dans le camp du Grand Conseil. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) a mis en consultation, au début du mois d’avril, son projet de loi sur la protection de la population (LProtPop). Le texte, dont une première version avait été adoptée en 2008, règle la préparation et la réaction des autorités publiques aux événements extraordinaires. Présenté ce jeudi, le nouveau projet veut transformer en profondeur les structures actuelles de réaction et de planification, sans pour autant bouleverser le concept fondamental.

«La protection à la population demeure conçue comme un système interservices réunissant cinq partenaires fondamentaux: la…