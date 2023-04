La série coche toutes les cases (ou presque)

Le thriller The night agent (l’agent de nuit) est l’une des séries les plus regardées du moment sur Netflix. Efficace, mais sans surprise.

Mes chats, ma télé et moi

À LA MAISON BLANCHE. Peter Sutherland est un bon élève au sein du FBI. Un physique de gendre idéal et des manières de gentleman. La série qui lui est consacrée, Thenightagent, est une bonne élève du catalogue Netflix. Elle active une grande partie des ficelles d’un bon thriller et se repose sur des décennies de savoir-faire sur petit écran. On ne peut pas dire que la série est ratée. Mais forcément, comme pour tous les gendres idéaux, elle manque d’un souffle sexy et surprenant qui vous bouscule. Il paraît que pour écrire ses romans à l’eau de rose, Barbara Cartland – qui en a tout de même écrit 723! – s’appuyait sur une grille…