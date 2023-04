L'agriculture, sujet de culture

Pour son doctorat en création, Nina Ferrer-Gleize a pris pour sujet la ferme de son oncle, qu’elle ausculte sous divers aspects culturels.

CHRISTOPHE DUTOIT

La ferme de Mirabel ressemble finalement à beaucoup d’exploitations laitières actuelles. Elle se situe à Vernoux-en-Vivarais, en Ardèche. Mais elle aurait très bien pu se trouver à Cerniat, dans le Gros-de-Vaud ou en Bretagne. «Elisabeth et Jean Seignovert l’ont achetée en 1920. Avant, elle et lui louaient des fermes dans les environs à des propriétaires issus de la noblesse française pour des baux de quatre ou cinq ans. Tout comme leurs parents avant eux, et les parents de leurs parents, etc.»

Là-bas, Mirabel veut dire «belle vue» en patois. L’exploitation s’étend sur 22 hectares et le cheptel se compose de 45 vaches laitières et de…