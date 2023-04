Lana Del Rey, divine démone

MUSIQUE

Lana Del Rey

DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD

Polydor/Universal

Malgré le scepticisme dont elle a pu faire l’objet à ses débuts, en 2010, Lana Del Rey est devenue l’une des voix de l’Amérique. L’une des voix qui comptent en Amérique, serait-on même tenté d’écrire. Avec son neuvième album en treize ans, l’autrice-compositrice-interprète signe une plongée vertigineuse dans son moi profond. Souvent au format ralenti, avec un sobre piano pour nuisette, la chanteuse de 37 ans se met à nu et raconte ses histoires d’amour un peu glauques, à l’image d’A & W et son refrain choc «this is the experience of bein’an American whore (c’est l’expérience d’être une pute américaine)».

Avec sa voix de mi-ange mi-démone, Lana Del Rey exorcise ses amours déchues, détaille son monde…