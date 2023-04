Le bonheur des salons littéraires vu par l’écrivain

LIVRES

Olivier Chapuis

BRÈVES DE SALON

Editions Montsalvens,200 pages

Olivier Chapuis est un habitué des salons, foires et festivals littéraires. Un connaisseur des heures passées derrière une pile de livres, à espérer qu’un lecteur (plus souvent une lectrice) s’arrête voire, récompense suprême, achète un livre et demande une dédicace. Sur «un réseau social mondialement connu», l’écrivain vaudois a pris l’habitude de raconter l’envers du décor, à travers de savoureuses Brèves de salon, dont une cinquantaine sont réunies ici.

On y croise des visiteurs pressés de parler de leur propre manuscrit refusé partout, un fameux écrivain catastrophé d’avoir oublié sa brosse à dents, un jeune garçon «que je qualifierais d’handicapé mental» tellement heureux du stylo qu’on lui offre. Avec une savoureuse…