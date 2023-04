Le flamboyant malheureux

Romancier, pamphlétaire, chanteur, Jack-Alain Léger a connu le succès, les polémiques et l’oubli. Dix ans après son suicide, une biographie le remet en lumière.

ÉRIC BULLIARD

Il aimait Mozart et la boxe, le champagne et la corrida. Surtout, «il vivait pour et par la littérature», selon un de ses éditeurs. Quand l’écriture a fini par se tarir, Jack-Alain Léger, 66 ans, s’est jeté du huitième étage de son immeuble parisien. Dix ans après sa mort, l’écrivain, essayiste, pamphlétaire, chanteur a droit à sa première biographie, sous la plume acérée de Jean Azarel.

Vous direz que je suis tombé: ce titre, magnifique et terrible, est aussi celui d’une chanson de La devanture des ivresses, curieux album psychédélique sorti en 1969. Signé d’un certain Melmoth, le disque reçoit le prix de…