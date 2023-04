Le relais en forêt fête son cinquantième

COURSE À PIED. Epreuve d’ouverture de la Coupe La Gruyère, la course de relais en forêt vivra sa 50e édition dimanche au stade de Bouleyres à Bulle. Plus de 300 coureurs sont attendus au départ de cette étape organisée par le Sporting Athlétisme Bulle. Par équipes de trois, ils se mesureront dès 9 h 30 sur une boucle de six kilomètres parcourue par chacun des relayeurs. Nouveauté: les enfants courront aussi par équipes sur un tracé de 1,7 km à partir de 11 h 30. A noter qu’il sera possible de s’inscrire sur place.