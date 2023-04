Le Tourain Luca Charlier médaillé d'or aux Olympiades suisses de linguistique

Les huit meilleurs, dont les noms ont été dévoilés mercredi, auront la chance de représenter le pays lors des Olympiades internationales de linguistique en Bulgarie du 21 au 29 juillet. Parmi eux Luca Charlier, un élève tourain du Collège du Sud qui a remporté la première place. Durant quatre heures, ses adversaires et lui «se sont plongés dans l’univers des structures grammaticales et des schémas linguistiques», indique un communiqué des Olympiades de la science. Parmi les missions: traduire des phrases en hébreu biblique, déchiffrer des caractères des Maldives et analyser des variantes patagoniennes du gallois. Les organisateurs du concours précisent que le but n’est pas que les jeunes connaissent toutes les langues abordées, mais de comprendre «la structure d’une langue inconnue grâce à un raisonnement logique et quelques indices.» EF