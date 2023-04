Les dangers de chercher d’où l’on vient

LIVRES

Linwood Barclay

D’ORIGINE INCONNUE

Belfond, 496 pages

Dans le genre du thriller psychologique bien carré, Linwood Barclay est un maître. Cet Américain installé au Canada connaît les ficelles du suspense, sait construire son intrigue façon puzzle, avec des pièces en apparence dépareillées qui, forcément, en viennent à s’emboîter. Dans d’Origine inconnue, il ajoute une réflexion sur la paternité et la recherche de ses racines.

Quadragénaire et millionnaire, Miles Cookson dirige une entreprise à succès, quand son monde s’effondre: il est atteint de la maladie de Huntington, une saloperie génétique, rapide et incurable. «Au moins, il y a une bonne nouvelle», ose la doctoresse qui lui annonce le diagnostic. «Vous n’avez pas d’enfant.» Sauf que, vingt ans plus tôt, Miles a financé ses…