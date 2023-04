Les espoirs de Saint-Gall matent le FC Bulle

VALENTIN THIÉRY

Football. Une semaine après son succès à Kriens, le FC Bulle a bouclé son mois d’avril sur un revers 0-2 samedi en fin d’après-midi à Bouleyres. Contrairement aux Gruériens, Saint-Gall M21 n’a pas oublié de marquer ses occasions, et l’a fait après la mi-temps. Le goleador vert et blanc Fabrizio Cavegn a d’abord transformé son penalty (0-1, 64e) avant que son camarade Filipe Figueiredo ne double la mise à la suite d’un corner mal dégagé (0-2, 78e).

Deux buts mérités à la vue de l’ensemble du second acte. Un second acte que les Bullois ont recommencé avec nettement moins de détermination que le premier. Cette attitude leur avait permis de diriger les débats et de se créer quelques belles occasions. Arthur Deschenaux sur un service de Nassim Titebah (16e) et Liburn Azemi (29e) auraient dû ouvrir le score tandis que le coup-franc de Robin Golliard méritait mieux (18e). En face, les visiteurs auraient, il est vrai, dû mener 0-1 après 3 minutes, mais Noah Falk gratifiait Bouleyres d’un arrêt miraculeux au petit rectangle devant Edis Bytyqi. A la 24e, le même Falk revenait en catastrophe après une sortie hasardeuse pour stopper une tentative d’Albin Krasniqi.

Bulle a donc mordu la poussière pour la 14e fois cette saison. Au coup d’envoi, le kop local avait déployé une banderole réagissant à la non-prolongation du coach Lucien Dénervaud annoncée en début de semaine. «Objectifs atteints. Entraîneur remercié. Il faudra assumer», pouvaient lire les 518 spectateurs.

Douzième de Promotion League, les joueurs gruériens sont désormais concentrés sur la déplacement à Berne pour y affronter Young Boys M21. Ce sera mercredi à 20h.

Retrouvez notre page sur la défaite bulloise contre Saint-Gall M21 mardi dans La Gruyère.