Les frères Barhoumi gagnent en Coupe de Suisse

VTT. Engagés en Coupe de Suisse à Schaan, les frères Barhoumi ont ramené deux succès de leur périple au Liechtenstein. Chez les juniors, l’aîné Ilian Alexandre (17 ans, photo) s’est imposé en 1 h 13, avec plus d’une minute d’avance sur son plus proche poursuivant. Son petit frère Marwan Karim l’a imité en U15, remportant cette deuxième manche nationale en 33 minutes. A noter la 3e place du Châtelois Yanis Berthoud, à une minute de la tête. Le Vuadensois Maxime L’Homme s’est, lui, classé 12e de la course élite. La troisième manche de la Coupe de Suisse aura lieu dans un mois à Lugano.