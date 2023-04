Les Pleureuses ont cheminé dans Romont

JEAN-BAPTISTE MOREL

Comme chaque année, les rues du chef-lieu glânois ont été foulées lors du Vendredi-Saint par les Pleureuses. En silence, la tête baissée et vêtues de noir, elles ont défilé pour commémorer le chemin de la Passion et de la crucifixion du Christ. Seul le bruit des tapolets, crécelles servant à appeler les fidèles à la célébration, résonnait. A leurs côtés, un homme encagoulé portait une imposante croix en bois, symbolisant Jésus sur son chemin de croix. Malgré une météo capricieuse, le public a répondu présent pour assister à cet événement incontournable, dont la trace la plus ancienne remonte à 1456. EF