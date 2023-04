ATTALENS

Marie Beaud-Cottet s’en est allée le mercredi 5 avril, dans sa 99e année, entourée de l’amour de sa famille, au home Le Châtelet à Attalens. Une cérémonie a eu lieu en l’église d’Attalens le lundi 10 avril.

Marie Beaud-Cottet est née le jour de Noël 1924, à la ferme de la Fin, à Bossonnens, où elle a passé une enfance heureuse, entourée de trois sœurs et quatre frères. Après avoir suivi l’école obligatoire, elle a participé aux travaux de la ferme, puis a fréquenté l’Ecole ménagère de Marly.

En 1950, elle unit sa destinée à Léon. Ensemble ils élevèrent et choyèrent six enfants. Puis, au fil des années, douze petits-enfants sont venus agrandir la famille. Marie a toujours eu une oreille attentive pour ces derniers, s’inquiétant de leur avenir et les encourageant dans leurs…